Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
В России
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4 минуты назад
В Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен траур после атаки ВСУ
Траур с 23 по 25 июня объявлен в Воронежской области после атаки ВСУ на региональный центр.
«В связи с трагедией подписал указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура <...>. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий», — рассказал он.
Гусев назвал особым цинизмом со стороны врага атаку на город в день памяти и скорби 22 июня.
Накануне глава региона рассказал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу. По последним данным, погибли пять человек, повреждения получили 16 домов.
Несколько десятков жителей Воронежа обратились за медицинской помощью. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие с серьезными ранениями — 300 тысяч.
На предприятии в левобережной части города в результате атаки вспыхнул пожар. Его уже потушили, идет разбор завалов. Превышения концентрации опасных веществ в воздухе нет. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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