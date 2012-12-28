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В России
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50 минут назад
В Белгородской области на предприятии в результате ракетного обстрела произошел пожар
В Алексеевке Белгородской области на предприятии произошло возгорание в результате ракетного обстрела.
«Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчетами», — говорится в сообщении Оперштаба.
Также, по данным оперштаба, в результате украинских обстрелов повреждена кровля частного дома. Помимо этого, в Ракитянском округе при взрыве беспилотника (БПЛА) военнослужащий получил слепое осколочное ранение в области виска. Медицинская помощь была оказана на месте, однако от госпитализации мужчина отказался.
Дополняется, что в Шебекинском округе в результате атак БПЛА выбиты окна и повреждены крыши, фасады и заборы двух частных домов, а также две надворные постройки.
В этот же день в результате атак ВСУ на Белгородскую область один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения. Также киевский режим пять раз обстрелял территорию региона с помощью авиации и артиллерии, а также шесть раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников, — пишут «Известия».
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