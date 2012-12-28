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В России
77
56 минут назад

В Крыму вывозят детей из лагеря «Артек» к местам их проживания

На фоне приостановки отдыха детей в Крыму организован вывоз детей из детского лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания.

Министерство просвещения РФ сообщает в официальном комментарии, что ️ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, находится на постоянном контроле ведомства.

Уточняется, что для решения вопросов был создан оперативный штаб. Согласно указу главы Республики Крым, бронирование мест, приём и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.

В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания.

На всём пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения.

Ранее глава республики Сергей Аксенов также сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября, — передает РИА Новости.

Заезд в ВДЦ «Алые паруса» также был отменён.

Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.
Крым
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