В России
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56 минут назад
В Крыму вывозят детей из лагеря «Артек» к местам их проживания
На фоне приостановки отдыха детей в Крыму организован вывоз детей из детского лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания.
Уточняется, что для решения вопросов был создан оперативный штаб. Согласно указу главы Республики Крым, бронирование мест, приём и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.
В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания.
На всём пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения.
Ранее глава республики Сергей Аксенов также сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября, — передает РИА Новости.
Заезд в ВДЦ «Алые паруса» также был отменён.
Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.
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