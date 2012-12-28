В России
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45 минут назад
Продажи таблеток для снижения расхода топлива в РФ выросли в 2,5 раза
В России наблюдается повышенный спрос на автомобильные присадки в виде таблеток, обещающие снизить расход бензина и улучшить работу двигателя.
По данным канала, производители обещают, что одна таблетка стоимостью 50–80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже превращает АИ-92 в АИ-95.
Однако эксперты и бывалые водители призывают не верить рекламе: многие называют эти средства «плацебо для мотора», а в ряде случаев неправильное применение присадок или их реакция с уже имеющимися в бензине добавками приводила к дорогостоящему ремонту, причем самая частая жалоба автовладельцев — выход из строя форсунок, — отмечает канал.
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