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В России
40
45 минут назад

Продажи таблеток для снижения расхода топлива в РФ выросли в 2,5 раза

В России наблюдается повышенный спрос на автомобильные присадки в виде таблеток, обещающие снизить расход бензина и улучшить работу двигателя.

В России зафиксирован ажиотажный спрос на таблетки-присадки для снижения расхода топлива, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza. В последнюю неделю их продажи выросли в 2,5 раза.

По данным канала, производители обещают, что одна таблетка стоимостью 50–80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже превращает АИ-92 в АИ-95.

Однако эксперты и бывалые водители призывают не верить рекламе: многие называют эти средства «плацебо для мотора», а в ряде случаев неправильное применение присадок или их реакция с уже имеющимися в бензине добавками приводила к дорогостоящему ремонту, причем самая частая жалоба автовладельцев — выход из строя форсунок, — отмечает канал.
топливо
экономика
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