В России
40
29 минут назад
В Воронеже пять человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ
Несколько десятков жителей Воронежа обратились за медицинской помощью. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие с серьезными ранениями — 300 тысяч.
«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек», — написал он.
По словам главы региона, в медицинские учреждения после удара обратились несколько десятков человек. Семьям погибших власти региона выплатят по 1 млн рублей, гражданам, получившим тяжелые ранения, — по 300 тысяч рублей.
Наибольший ущерб был нанесен промышленному предприятию в левобережной части города, где после удара возник пожар. Открытое горение было ликвидировано к 16:30, в настоящее время пожар полностью потушен, продолжается разбор завалов.
Кроме того, повреждения получили 10 многоквартирных домов, где пострадали фасады и остекление. В частном секторе повреждены шесть домов, преимущественно кровли.
Об атаке ВСУ на Воронеж стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что в результате происшествия пострадали три человека. Из-за удара также повреждены производственные объекты одного из предприятий и многоквартирные дома.
Позже мэр города Сергей Петрин добавил, что власти Воронежа возместят ущерб владельцам автомобилей, поврежденных в результате атаки. После завершения работы оперативных служб поврежденные объекты осмотрят управы районов, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии