В России
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54 минуты назад
Режим ЧС в Самаре после пожара в доме повышен до регионального
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме в Самаре, повысили до регионального.
«Решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева чрезвычайная ситуация в доме переведена на региональный уровень», — сообщил глава города.
Инцидент произошел 14 июня на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда. Пламя быстро распространилось на верхние этажи. По информации экстренных служб, повреждения в результате пожара получили 24 квартиры. Для жителей организовали пункт временного размещения в школе №163.
По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По данным ведомства, в результате пожара и взрыва два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, — пишет «Газета.Ru».
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