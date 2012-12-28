В России
96
сегодня, 14:58
ВСУ атаковали Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье
Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье стал целью масштабной атаки беспилотников ВСУ.
«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — поделились в организации.
Центр космической связи «Дубна» работает с 1980 года. Это крупнейшая станция космической связи в России, — передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии