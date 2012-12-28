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сегодня, 13:56
Семь землетрясений были зафиксированы у берегов Севастополя
У берегов Севастополя произошло семь землетрясений, самый мощный толчок магнитудой 4,4 в Черном море на расстоянии 30 км от города.
«В Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками», — заявил глава города.
По его словам, в в результате сейсмособытия повреждений нет. Однако, губернатор сообщил, что риск повторения землетрясения сохраняется, — пишут «Известия».
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