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22 минуты назад
Дебошир с ножницами напал на пассажиров самолета и умер во время рейса в Омск
Дебошир с ножницами погиб на борту самолета во время рейса в Омск. Инцидент произошел 21 июня.
Уточняется, .что инцидент произошел 21 июня. Дебоширом оказался 37-летний мужчина. По данным источника, он бегал по салону и вел себя агрессивно.
«Во время полета он достал ножницы и напал на пассажиров, а затем попытался прорваться в кабину пилота», — рассказал источник издания.
Мужчину удалось обезвредить и связать при помощи пластиковых стяжек. После этого пассажир успокоился, и его освободили. Однако затем, утверждает источник, мужчина потерял сознание и умер. Причины смерти не уточняются.
Накануне источник «Известий» сообщал, что на борту воздушного судна Airbus A-320 произошел инцидент. Буйный пассажир напал на экипаж и пытался попасть в кабину к пилотам. Прибыв в аэропорт Омска, мужчину задержали. К самолету прибыли врачи и сотрудники полиции.
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