В России
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55 минут назад
В Воронеже три человека пострадали в результате ракетной атаки
Силы ПВО уничтожили высокоскоростные цели.
На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном — в тяжелом состоянии.
По словам губернатора, повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.
Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.
Ракетную опасность отменили в 12:38.
Утром 22 июня стало известно, что в Воронежской области сбили 18 БПЛА. На территории действовал режим опасности атаки дронов, — сообщают «Вести Воронеж».
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