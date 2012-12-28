В России
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23 минуты назад
В Тульской области БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом
Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирное здание в городе Щекино Тульской области.
«Украинский БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом в Щёкино», — сообщил глава региона.
Жители эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — передает RT.
В ночь на 22 июня силы ПВО сбили 301 БПЛА ВСУ над регионами России и акваториями Азовского и Чёрного морей.
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