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В России
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сегодня, 10:56

В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения

Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно, по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин рассказал, что в России в базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения, — передает РИА Новости.

«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед: в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения», — рассказал он.

По его словам, в базовую программу также был перенесен один метод, который ранее относился к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи. Он подчеркнул, что теперь множество дорогостоящих процедур стали доступны бесплатно, по полису. Таким образом, нет необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, благодаря ему можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Также есть специальные программы обследования по части долголетия, выявлению у беременных врожденных и наследственных заболеваний. Помимо того, новорожденных проверяют на 42 заболевания, а при их обнаружении помогает фонд «Круг добра», который обеспечивает лекарствами.
ОМС
лечение
здоровье
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