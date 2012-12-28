В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения

Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно, по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.