В России
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25 минут назад
МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача
Это следует из документа Министерства здравоохранения.
«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)», — говорится в тексте документа.
Уточняется, что МРТ обычно назначается для диагностики заболеваний центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также некоторых внутренних органов. Данная процедура исключает воздействие рентгеновского излучения, из-за чего считается одним из наиболее безопасных диагностических методов, — передает ТАСС.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Минздрава об изменениях в стандарте лечения шизофрении, предусматривающих в том числе дополнительные исследования на наркотики для госпитализированных пациентов. Проект документа предусматривает возможность проведения дополнительных анализов на гепатиты B и C, трепонему бледную, а также ВИЧ.
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