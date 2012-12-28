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38 минут назад

Ломбарды начнут массово закрываться в 2026 году

Четверть ломбардов окажется под угрозой закрытия или поглощения в 2026 году, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Почти 50% участников рынка завершили 2025 год с отрицательной или околонулевой рентабельностью, следует из данных Центробанка.

Основные причины — дорогое фондирование, ограничение переплаты по займам (не более 100% от суммы) и высокая регуляторная нагрузка. При этом объем выданных займов в 2025 году вырос на треть, до 412 млрд рублей, а совокупная прибыль сектора составила 12,8 млрд рублей, но заработали преимущественно крупные сети.

На фоне ужесточения условий в банках и микрофинансовых организациях (в том числе введения обязательной биометрии) часть клиентов может перейти в ломбарды. По оценкам экспертов, количество договоров в ломбардах в 2026 году может вырасти на 15%, а в 2027-м — на 30–40%. Однако приток новых заемщиков, по мнению аналитиков, не спасет малые компании, а лишь ускорит их уход: клиенты будут выбирать крупные сети с узнаваемым брендом и выгодными условиями. Часть игроков, не выдержав конкуренции, уйдет в теневой сектор, что несет риски для заемщиков — от кабальных условий договоров до потери заложенного имущества.
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