В России
2 минуты назад
Спасатели эвакуировали туристку в горах Кабардино-Балкарии
"В 07:00 мск поступила информация о том, что в Эльбрусском районе группа туристов из четырех человек при возвращении с озера Сылтран-Кель на высоте 3,2 тыс. м попросила о помощи. Один из участников группы получил травму ноги. Свой маршрут тургруппа не регистрировала", - отметили в ведомстве.
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали группу туристов из Московской области на поляну Азау. Пострадавшую 59-летнюю женщину с травмой ноги передали бригаде медиков.
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