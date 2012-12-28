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59
57 минут назад

В Крыму прекращена продажа топлива

С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

"Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Аксенов добавил, что о дальнейших решениях в связи с ситуацией с топливом будет сообщено дополнительно.

Ограничения на продажу бензина были введены в Крыму и Севастополе в конце мая на фоне перебоев с поставками. После этого топливо стали отпускать по талонам или с лимитом не более 20 литров на один автомобиль в сутки.
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