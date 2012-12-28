Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
В России
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57 минут назад
В Крыму прекращена продажа топлива
"Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Аксенов добавил, что о дальнейших решениях в связи с ситуацией с топливом будет сообщено дополнительно.
Ограничения на продажу бензина были введены в Крыму и Севастополе в конце мая на фоне перебоев с поставками. После этого топливо стали отпускать по талонам или с лимитом не более 20 литров на один автомобиль в сутки.
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