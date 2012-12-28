Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
В России
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59 минут назад
В Крыму вводятся графики ограничения потребления электроэнергии
"Уважаемые потребители! В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова", – сказано в сообщении.
Информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия.
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