Парень с ножом напал на людей в краснодарском ТЦ

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В России
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35 минут назад
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Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. - сказанно следователю на видео, опубликованном пресс-службе СК РФ.
По факту случившегося возбуждено дело об убийстве (пп. "е", "и" ч.2 ст.105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч.3 ст.30, пп. "а", "е", "и" ч.2 ст.105 УК РФ).
"Да, признаю, раскаиваюсь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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