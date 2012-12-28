Каждый третий липчанин выбирает квартиру в готовом доме

Такую статистику приводит крупнейший застройщик Липецкой области по объёму ввода жилья: с начала года группа компаний «ОДСК» завершила создание почти 25 тысяч квадратных метров.

Сегодня ОДСК предлагает не только готовое жильё, но и квартиры в строящихся домах, что примут собственников уже в 2026 году*. Разные планировки, архитектура и концепции жилых комплексов объединяет одно – забота о клиенте. О выгодных предложениях и уникальных решениях застройщика – в нашем материале.

Покупка квартиры уже не ограничивается выбором подходящей планировки. Сегодня будущий собственник всё больше внимания обращает на то, что вокруг. А вокруг – детский сад и школа, стадион и бассейн, магазины и аптеки, парк и кафе, остановки общественного транспорта и удобная дорожная развязка. Всё это в микрорайоне «Европейский», где активными темпами возводится масштабный проект «Геометрия» от группы компаний «ОДСК» .





Дом «Призма» совсем скоро наполнится жизнью, уютом и детским смехом. Здесь будущим новосёлам, помимо стандартных, предложат квартиры евро-формата или варианты с двумя лоджиями, а также планировки с отдельными гардеробными и двумя санузлами.

Помимо надежности и качества, ОДСК даёт возможность познакомиться с новостройкой еще до покупки жилья, а не выбирать «кота в мешке». Так, например, в уже готовом доме «Куб» представлены выставочные квартиры с готовой отделкой. Одна из них даже меблирована, что позволит воочию оценить размер будущей квартиры, количество света в ней и то, насколько лично вам удобна такая планировка. А может даже найти для себя нестандартное дизайнерское решение. Посетить выставочное помещение точно стоит тем, кто выберет для себя квартиры в «Призме» или «Пирамиде» , поскольку они продолжают концепцию уже готового дома «Куб».

Благоустройство в ОДСК продумывают до мельчайших деталей: безопасные детские площадки поделены по возрастам, зоны отдыха для взрослых отличаются разнообразием, а спортом можно заняться прямо во дворе.

«Теорема» примет первых жильцов уже в этом году. Монолитный дом класса «комфорт» сочетает в себе надёжность, стиль и качество. В этом доме пока еще есть выбор планировок: от эргономичных студий до просторных трехкомнатных и даже двухуровневых квартир.

Помимо стильного холла внутри появятся лапомойки, где можно смыть грязь после прогулки, и колясочные для хранения транспорта самых маленьких жильцов.

А в доме «Вершина» собственники уже приступили к ремонту. Монолитная высотка имеет совсем необычные планировки: высота потолков в квартирах на последнем этаже увеличена до 3,6 метров. Такое решение позволит иначе взглянуть на ее обустройство и воплотить самые смелые дизайнерские идеи.

К слову, именно сейчас купить квартиру в «Вершине» особенно выгодно. Здесь действует беспроцентная рассрочка на срок до 12 месяцев. А ещё, только до конца июля действуют специальные предложения при покупке от застройщика.

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