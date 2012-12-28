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сегодня, 08:00

Каждый третий липчанин выбирает квартиру в готовом доме

Такую статистику приводит крупнейший застройщик Липецкой области по объёму ввода жилья: с начала года группа компаний  «ОДСК» завершила создание почти 25 тысяч квадратных метров. 

Сегодня  ОДСК предлагает не только готовое жильё, но и квартиры в строящихся домах, что примут собственников уже в 2026 году*. Разные планировки, архитектура и концепции жилых комплексов объединяет одно – забота о клиенте. О выгодных предложениях и уникальных решениях застройщика – в нашем материале. 

Покупка квартиры уже не ограничивается выбором подходящей планировки. Сегодня будущий собственник всё больше внимания обращает на то, что вокруг. А вокруг – детский сад и школа, стадион и бассейн, магазины и аптеки, парк и кафе, остановки общественного транспорта и удобная дорожная развязка. Всё это в микрорайоне «Европейский», где активными темпами возводится масштабный проект «Геометрия» от группы компаний  «ОДСК»

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Дом  «Призма» совсем скоро наполнится жизнью, уютом и детским смехом. Здесь будущим новосёлам, помимо стандартных, предложат квартиры евро-формата или варианты с двумя лоджиями, а также планировки с отдельными гардеробными и двумя санузлами. 

Помимо надежности и качества,  ОДСК даёт возможность познакомиться с новостройкой еще до покупки жилья, а не выбирать «кота в мешке». Так, например, в уже готовом доме «Куб» представлены выставочные квартиры с готовой отделкой. Одна из них даже меблирована, что позволит воочию оценить размер будущей квартиры, количество света в ней и то, насколько лично вам удобна такая планировка. А может даже найти для себя нестандартное дизайнерское решение. Посетить выставочное помещение точно стоит тем, кто выберет для себя квартиры в  «Призме» или  «Пирамиде» , поскольку они продолжают концепцию уже готового дома «Куб».

Благоустройство в  ОДСК продумывают до мельчайших деталей: безопасные детские площадки поделены по возрастам, зоны отдыха для взрослых отличаются разнообразием, а спортом можно заняться прямо во дворе.

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«Теорема» примет первых жильцов уже в этом году. Монолитный дом класса «комфорт» сочетает в себе надёжность, стиль и качество. В этом доме пока еще есть выбор планировок: от эргономичных студий до просторных трехкомнатных и даже двухуровневых квартир.

Помимо стильного холла внутри появятся лапомойки, где можно смыть грязь после прогулки, и колясочные для хранения транспорта самых маленьких жильцов.

 А в доме «Вершина»  собственники уже приступили к ремонту. Монолитная высотка имеет совсем необычные планировки: высота потолков в квартирах на последнем этаже увеличена до 3,6 метров. Такое решение позволит иначе взглянуть на ее обустройство и воплотить самые смелые дизайнерские идеи.

К слову, именно сейчас купить квартиру в  «Вершине» особенно выгодно. Здесь действует беспроцентная рассрочка на срок до 12 месяцев. А ещё, только до конца июля действуют специальные предложения при покупке от застройщика.

 Не стоит медлить с покупкой, воспользуйтесь предложением уже сейчас. Звоните +7 (4742) 57-37-31 или приходите в офис продаж на Свиридова, 14.


ЗАСТРОЙЩИКИ ООО "СЗ "ОДСК-Л6" ИНН 4800004146, ООО "СЗ "ОДСК-Л8" ИНН 4800013609 и ООО "СЗ "ОДСК-Л9" ИНН 4800013599. ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ.

*РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАСТРОЙЩИК ООО «СЗ «ОДСК-Л5». В ДОМЕ ПО АДРЕСУ: Г. ЛИПЕЦК, УЛ. МИНСКАЯ, 6Б ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА ПЛАТЕЖЕЙ БЕЗ УДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ НА ВСЕ КВАРТИРЫ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПОКУПАТЕЛЯ. ПРОГРАММА ДОСТУПНА ПРИ ВНЕСЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА 30% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ. ПЛАТЕЖИ ВНОСИТЬ РАВНЫМИ ЧАСТЯМИ ЕЖЕМЕСЯЧНО В СРОК ДО 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ ФИКСИРУЕТСЯ. ПО УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА КУПЛИ – ПРОДАЖИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ПО ОПЛАТЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАЛОГОМ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В ПОЛЬЗУ ПРОДАВЦА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 20.05.26 Г. КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ОДНОСТОРОННЕМ ФОРМАТЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ЗАСТРОЙЩИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ПЛАТЕЖЕЙ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ НА САЙТЕ HTTPS://ODSK-LIP.RU. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАНКОВСКИМ ПРОДУКТОМ И ОФЕРТОЙ.

ЗАСТРОЙЩИК ООО «СЗ «ОДСК-Л5», ИНН 4823081757. ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ. РЕКЛАМА.

* https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/lipetskaya-oblast?regionKey=143368001&topType=0&date=260601&region=lipetskaya-oblast


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