В Тульской области ведется мониторинг ситуации с обеспечением топливом

В Тульской области ежедневно отслеживают ситуацию с обеспечением автомобильным топливом, в муниципальных образованиях фиксируются случаи отсутствия отдельных марок топлива на несетевых (частных) автозаправочных станциях.