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сегодня, 15:19
В Тульской области ведется мониторинг ситуации с обеспечением топливом
В Тульской области ежедневно отслеживают ситуацию с обеспечением автомобильным топливом, в муниципальных образованиях фиксируются случаи отсутствия отдельных марок топлива на несетевых (частных) автозаправочных станциях.
Уточняется, что в Тульской области ведется ежедневный мониторинг ситуации с обеспечением автомобильным топливом, — передает «Интерфакс».
«Поставки топлива в регион осуществляются в штатном режиме на крупные сетевые АЗС. На отдельных автозаправочных станциях возможны кратковременные перебои, связанные с логистикой доставки и повышенным спросом населения, однако по мере прибытия бензовозов запасы оперативно пополняются», — заявил Миляев.
Он также добавил, что текущая ситуация не повлияла на действующую ценовую политику — рост цен на топливо на сетевых АЗС не зафиксирован.
По информации компании Роснефть, на сетевых АЗС сформирован запас топлива. Поставки идут регулярно, а на заправках есть необходимые объемы топлива.
«В муниципальных образованиях фиксируются случаи отсутствия отдельных марок топлива на несетевых (частных) автозаправочных станциях», — подчеркнул губернатор.
Все экстренные, коммунальные и социальные службы, а также службы жизнеобеспечения обладают топливом в полном объеме.
Уточняется, что ситуация находится на контроле властей.
По фактам роста цен на автомобильное топливо будет привлекаться Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области, — резюмировал Миляев.
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