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сегодня, 15:19

В Тульской области ведется мониторинг ситуации с обеспечением топливом

В Тульской области ежедневно отслеживают ситуацию с обеспечением автомобильным топливом, в муниципальных образованиях фиксируются случаи отсутствия отдельных марок топлива на несетевых (частных) автозаправочных станциях.

Поставки топлива на крупные сетевые АЗС Тульской области осуществляются штатно, однако на отдельных заправках возможны кратковременные перебои, связанные с логистикой и повышенным спросом, — рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Уточняется, что в Тульской области ведется ежедневный мониторинг ситуации с обеспечением автомобильным топливом, — передает «Интерфакс».

«Поставки топлива в регион осуществляются в штатном режиме на крупные сетевые АЗС. На отдельных автозаправочных станциях возможны кратковременные перебои, связанные с логистикой доставки и повышенным спросом населения, однако по мере прибытия бензовозов запасы оперативно пополняются», — заявил Миляев.

Он также добавил, что текущая ситуация не повлияла на действующую ценовую политику — рост цен на топливо на сетевых АЗС не зафиксирован.

По информации компании Роснефть, на сетевых АЗС сформирован запас топлива. Поставки идут регулярно, а на заправках есть необходимые объемы топлива.

«В муниципальных образованиях фиксируются случаи отсутствия отдельных марок топлива на несетевых (частных) автозаправочных станциях», — подчеркнул губернатор.

Все экстренные, коммунальные и социальные службы, а также службы жизнеобеспечения обладают топливом в полном объеме.

Уточняется, что ситуация находится на контроле властей.

По фактам роста цен на автомобильное топливо будет привлекаться Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области, — резюмировал Миляев.
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