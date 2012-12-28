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сегодня, 14:21

В Жуковском восьмилетняя девочка погибла во время пожара из-за атаки ВСУ

Из-за последствий атаки украинских беспилотников 18 июня в Жуковском произошел пожар, в котором погибла восьмилетняя девочка.

В Жуковском при пожаре, возникшем после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибла восьмилетняя девочка, — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Жуковском во время пожара погибла 8-летняя девочка», — сообщил Воробьев.

Уточняется, что в момент происшествия девочка находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшей. Воробьев уточнил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка, — пишут «Известия».

По словам губернатора, в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе. Специалисты оценивают объем восстановительных работ. Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты.
беспилотники
атака
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