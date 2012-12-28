«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Липецкие экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в любой точке региона с «Эколабом»
Подруга подкинула проблем: 42-летняя сотрудница МФЦ обвиняется в незаконной передаче персональных данных
В России
56
сегодня, 13:21
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых
Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых на заседании 19 июня 2026 года.
Уточняется, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования.
Отмечается, что денежно-кредитные условия продолжают постепенно смягчаться, однако всë еще остаются жесткими. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, из-за чего устойчивое замедление инфляции может застопориться.
«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — отмечено на сайте регулятора.
Активность инвесторов после охлаждения в начале года немного подросла, однако по-прежнему остается сдержанной, — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Текущее понижение ставки стало для ЦБ уже девятым подряд. Ранее, 24 апреля, регулятор снизил этот показатель на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых. Кроме того, в ЦБ РФ тогда рассказали, что экономисты прогнозируют среднее значение «ключа» в 2026 году в диапазоне 14–14,5%, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии