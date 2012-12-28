В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
В России
37
34 минуты назад
ФАС запросила у сети АЗС «Трасса» данные о ценах на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос о ценообразовании на топливо в адрес сети АЗС «Трасса».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос о ценообразовании на топливо у ПАО «ЕвроТранс», владеющего сетью АЗС «Трасса», — отмечается в сообщении ведомства.
ФАС отмечает, что компания должна до 26 июня предоставить ведомству информацию о средневзвешенной цене на бензин, дизельное топливо и объемах их реализации на АЗС. Кроме того, «ЕвроТранс» должен предоставить данные о рентабельности продаж и обосновать изменение стоимости топлива.
«Запрос направлен в связи с поступившей в ФАС России информацией об изменении розничных цен на нефтепродукты», — говорится в сообщении.
ПАО «ЕвроТранс», один из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области, владеет 57 автозаправочными станциями.
Накануне ФАС направила запрос в ООО «ТД «Нефтьмагистраль» с требованием предоставить информацию о ценах на бензин и дизельное топливо в Москве. Компании также необходимо предоставить данные о средневзвешенной цене на топливо, объемах его реализации на заправках, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения стоимости бензина до 26 июня.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении трех компаний-трейдеров, торговавших топливом на бирже, — передает РБК.
0
0
0
0
0
Комментарии