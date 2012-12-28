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В России
43
39 минут назад

В РФ с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров

Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг появится в магазинах и ресторанах в России с 1 сентября.

С 1 сентября в России начнет действовать универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах, — рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«С 1 сентября вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платежных карт (НСПК)», — заявил Свищев.

Он пояснил, что сейчас покупателям приходится искать нужный QR-код конкретного банка, тогда как после внедрения системы достаточно будет одного кода, который считывается любым банковским приложением. После сканирования пользователю будут доступны различные способы оплаты, включая СБП, банковские сервисы и, при поддержке, цифровой рубль, — передает РИА Новости.

Свищев отметил, что введение единого QR-кода позволит упростить оплату на кассах и усилить конкуренцию на платежном рынке. По его словам, банки и сервисы будут конкурировать качеством обслуживания. Переход на систему будет проходить поэтапно до 2028 года. Закон также предусматривает исключения для территорий без доступа к интернету и для небольших торговых точек с низкой выручкой.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин 3 июня заявил, что универсальный QR-код для покупателей, который введут с 1 сентября в России, упростит безналичные платежи. Отвечая на вопрос о том, когда технология станет массовой, он отметил, что это будет зависеть от того, насколько быстро удастся переоснастить банковские сети и организовать прием всех торгово-сервисных предприятий, — пишут «Известия».
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