Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Общество
Цены на бензин ускорили рост
Общество
Резервов городских кладбищ Липецку хватит еще на два года
Общество
В правительстве Липецкой области сообщили о травмировании руки школьницы петардой
Происшествия
У Нижнего парка водитель сбил подростка на самокате
Происшествия
Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
Общество
Более 5 400 сим-карт и деньги изъяли полицейские у чаплыгинских студентов
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Общество
Из-за ночного «Партизанского забега» будет ограничено движение рядом с Центральным пляжем
Общество
Читать все
Девять выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике
Общество
В ходе операции «Нелегал» выявили почти 400 нарушений
Общество
«ВАЗ-2112» и «Лада Приора» перевернулись после столкновения
Происшествия
Мать участника СВО через суд добилась выплаты в 130 тысяч рублей на газификацию
Общество
Кулер перестал подавать воду: покупатель отсудил его пятикратную стоимость
Общество
Вода на пляже ЛТЗ непригодна для купания
Общество
В Липецке автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста без прав
Происшествия
В Липецкой области объявлен красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: забавы агнлийских аристократов, представители каких профессий боятся, что их скоро заменит ИИ
Общество
«Металлург» расстался с защитником, нашедшим в Липецке свою любовь
Спорт
Читать все
В России
76
сегодня, 11:00

В Астраханской области образовалась очередь из судов на 15 километров

Суда простаивают в 15-километровой «пробке» на Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области.

В Астраханской области на Волго-Каспийском морском судоходном канале образовалась 15-километровая «пробка» из судов, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, причиной затора стало резкое падение уровня воды. Так, на отдельных участках проходная осадка снизилась с проектных 4,5 метра до 3,2–3,7 метра, из-за чего крупнотоннажные суда не могут пройти по фарватеру.

SHOT отмечает, что из-за сложившейся ситуации некоторые суда простаивают на одном и том же месте почти месяц. По этой причине некоторые владельцы сухогрузов могут остаться без средств в ближайшее время, так как ежедневная аренда судна составляет от $7000 до $18 000 (от 513 тыс. до 1,4 млн рублей), — пишет издание.

В настоящий момент, по данным Telegram-канала, в «пробке» застряло 75 судов — 40 на заходе с моря и еще 35 в обратном направлении, два судна сели на мель.
суда
очередь
корабли
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить