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сегодня, 11:00
В Астраханской области образовалась очередь из судов на 15 километров
Суда простаивают в 15-километровой «пробке» на Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области.
По информации канала, причиной затора стало резкое падение уровня воды. Так, на отдельных участках проходная осадка снизилась с проектных 4,5 метра до 3,2–3,7 метра, из-за чего крупнотоннажные суда не могут пройти по фарватеру.
SHOT отмечает, что из-за сложившейся ситуации некоторые суда простаивают на одном и том же месте почти месяц. По этой причине некоторые владельцы сухогрузов могут остаться без средств в ближайшее время, так как ежедневная аренда судна составляет от $7000 до $18 000 (от 513 тыс. до 1,4 млн рублей), — пишет издание.
В настоящий момент, по данным Telegram-канала, в «пробке» застряло 75 судов — 40 на заходе с моря и еще 35 в обратном направлении, два судна сели на мель.
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