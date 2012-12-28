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В России
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сегодня, 10:00
ФАС заявила об индексации тарифов ЖКХ с 1 октября
ФАС опровергла сообщения, опубликованные некоторыми СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет в уже следующем месяце.
Ранее в СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2026 года.
«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ», — говорится в сообщении.
В службе подчеркнули, что ФАС России проконтролирует процесс установления тарифов в регионах.
«В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов», — добавили там.
В 2024 году распоряжением правительства РФ был утвержден средний размер индексации ЖКХ в 2025-2027 годах. Согласно этому документу, в 2026 году тарифы планировалось изменить с 1 июля. Однако в конце ноября 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предельных значениях индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год.
Так, с 1 января 2026 года предельный индекс во всех регионах был установлен в среднем на уровне 1,7%. А с 1 октября он различается в зависимости от субъекта. В Москве предел изменения платы — 15%, в Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%. В Хакасии, на Чукотке предельный индекс составит 8%. В Ставропольском крае — 22%.
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