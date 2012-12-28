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В России
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1 минуту назад
В РФ могут открыть часть маткапитала для инвестиций
НПФ готовы принимать маткапитал в ПДС, но с условием.
Принципиальных возражений против инициативы нет у Минфина, Минэка и Банка России (ЦБ), — рассказал изданию президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
В ЦБ РФ отметили, что не выступают против идеи, однако параметры механизма еще предстоит обсудить.
Предполагается, что переводить в ПДС можно будет только часть средств маткапитала. Кроме того, могут появиться ограничения по срокам размещения денег и условиям их вывода. По словам Сергея Белякова, если концепцию поддержит правительство, необходимые поправки могут принять уже до конца осенней сессии.
По оценке СберНПФ, новой возможностью на первом этапе могут воспользоваться 10–15% владельцев сертификатов. Это способно обеспечить приток в программу долгосрочных сбережений на уровне 70–100 млрд рублей в год.
Эксперты считают, что механизм будет востребован прежде всего у семей, которые уже решили жилищный вопрос и не планируют тратить маткапитал сразу. Средства можно будет использовать для формирования накоплений на будущее детей, оплаты образования, покупки первого жилья или создания стартового капитала.
«На первенца семья получает 737 тысяч рублей. Если выплата на него уже была получена, то при рождении второго малыша положена доплата в 237 тысяч», — пишет издание. Программа маткапитала действует 15 лет, средства можно тратить на жилье, образование, пенсию, реабилитацию и ежемесячные выплаты. Власти обсуждают новые направления, в том числе перевод в программу долгосрочных сбережений — Минфин и ЦБ не против, но параметры требуют обсуждения, — сообщил глава НАПФ Сергей Беляков.
Замминистра финансов Иван Чебесков пояснил, что НПФ готовы принимать маткапитал в ПДС, но с условием. Эти средства должны потерять особый статус — перестать индексироваться и их нельзя будет забрать обратно на прежних условиях. Беляков считает, что это сделает программу привлекательнее для граждан. По его словам, если концепцию поддержат, закон можно принять до конца осенней сессии — вопрос уже в приоритете. Обсуждаются варианты ограничений по сумме или условиям использования.
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