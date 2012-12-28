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В России
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50 минут назад
ФАС потребовала от «Нефтьмагистрали» обосновать цены на топливо на АЗС в Москве
Федеральная антимонопольная служба России направила компании «Нефтьмагистраль» запрос о ценах на топливо.
Компании необходимо предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС, — передает ТАСС.
Сеть также должна направить данные о рентабельности продаж, а также экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.
Запрос направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства.
«ТД «Нефтьмагистраль» осуществляет деятельность в Москве и Московской области.
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