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В России
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57 минут назад
Правила измененной семейной ипотеки объявят после 1 июля
Замминистра подчеркнул, что в обновленной программе ипотеки будет не все так, как предполагают СМИ.
«В ближайшее время, с 1 июля, правила ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости», — отметил он.
По его словам, в ходе консультаций с коллегами из финансового сектора удалось найти компромиссный вариант по некоторым техническим решениям. По его словам, благодаря этому давление на стройотрасль снизится. Замминистра также заключил, что ожидания от изменений, озвучиваемые в соцсетях, далеки от реальности, — передает РИА Новости.
Замминистра подчеркнул, что в обновленной программе ипотеки будет не все так, как предполагают СМИ. При этом Минстрою удалось найти компромиссный вариант с финансовым блоком правительства и избежать более высокого давления на стройотрасль.
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