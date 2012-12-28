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В России
63
57 минут назад

Правила измененной семейной ипотеки объявят после 1 июля

Замминистра подчеркнул, что в обновленной программе ипотеки будет не все так, как предполагают СМИ.

Изменения в правилах получения льготной семейной ипотеки станут известны 1 июля, — заявил на пленарном заседании форума недвижимости «Движение» замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

«В ближайшее время, с 1 июля, правила ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости», — отметил он.

По его словам, в ходе консультаций с коллегами из финансового сектора удалось найти компромиссный вариант по некоторым техническим решениям. По его словам, благодаря этому давление на стройотрасль снизится. Замминистра также заключил, что ожидания от изменений, озвучиваемые в соцсетях, далеки от реальности, — передает РИА Новости.

Замминистра подчеркнул, что в обновленной программе ипотеки будет не все так, как предполагают СМИ. При этом Минстрою удалось найти компромиссный вариант с финансовым блоком правительства и избежать более высокого давления на стройотрасль.
семейная ипотека
экономика
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