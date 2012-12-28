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сегодня, 12:10

Стипендия 15 000 рублей и гарантированное трудоустройство: в профильных колледжах НЛМК стартовала приемная кампания

18 июня прием абитуриентов начинает Липецкий политехнический техникум, 19 июня – Липецкий металлургический колледж и Колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли, а 20 июня – Университетский колледж ЛГТУ и Грязинский технический колледж. Приемная кампания пройдет до 15 августа включительно.

В этом году на профильных для НЛМК направлениях подготовки – более 1600 бюджетных мест. Дополнительные места появились из-за спроса на востребованные профессии и открытия новых специальностей. В Липецком металлургическом колледже с этого года начнут готовить будущих контролеров качества производства. Для них открыта специальность «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)». А в Липецком политехническом техникуме начнется набор на специальность «Технология машиностроения», где будут обучать высококвалифицированных станочников широкого профиля для машиностроительного комплекса.

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– Студенты профильных специальностей уже на первых курсах обучения смогут заключить с НЛМК договор дополнительной целевой подготовки. Это гарантирует стипендию до 15 тысяч рублей в месяц и дальнейшее трудоустройство с выплатой подъемных. Общая сумма которых за два года достигает более 400 тысяч рублей, – рассказала начальник отдела дирекции по персоналу НЛМК Ирина Титова.

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Выпускники девятых классов могут поступить в колледжи и техникумы по результатам двух основных государственных экзаменов – по русскому языку и математике. Прием на обучение проводится по среднему баллу аттестата без дополнительных вступительных испытаний.

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