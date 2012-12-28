В РФ предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%

ФАС и Минэнерго предложили на время снизить норматив продаж бензина на Петербургской бирже с 15% до 10%. Мера призвана обеспечить потребности в топливе социально значимых учреждений и аграриев.