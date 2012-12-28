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сегодня, 10:52

В РФ предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%

ФАС и Минэнерго предложили на время снизить норматив продаж бензина на Петербургской бирже с 15% до 10%. Мера призвана обеспечить потребности в топливе социально значимых учреждений и аграриев.

ФАС и Минэнерго РФ предлагают временно снизить норматив обязательных продаж бензина на Петербургской бирже с 15% до 10% от объема производства, — следует из опубликованного проекта приказа ведомств.

Данные изменения будут временными и могут быть введены на срок с 1 июля по 30 сентября 2026 года, — передает ТАСС.

В пресс-службе ФАС сообщили, что мера позволит оптимизировать логистику, в том числе осуществляя поставки для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей автомобильным транспортом.

При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, — добавили в службе.

В рамках общего объема бензина, реализуемого совокупно всеми нефтяными компаниями, занимающими доминирующее положение, объем продаж бензина на эти три месяца на бирже должен превышать 8%, — говорится в проекте приказа.

Изменения не касаются норматива продаж на бирже дизельного топлива, его норматив продаж сейчас составляет 16%.
бензин
топливо
цены
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