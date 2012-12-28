Прокуратура обжаловала возврат дела посадившего самолет в поле пилота

Прокуратура обратилась в Верховный суд РФ, чтобы оспорить постановление о возврате дела командира воздушного судна Сергея Белова. Ранее нижестоящие инстанции сочли необходимым направить материалы следствию для исправления нарушений.