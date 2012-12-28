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сегодня, 14:27

Прокуратура обжаловала возврат дела посадившего самолет в поле пилота

Прокуратура обратилась в Верховный суд РФ, чтобы оспорить постановление о возврате дела командира воздушного судна Сергея Белова. Ранее нижестоящие инстанции сочли необходимым направить материалы следствию для исправления нарушений.

Прокуратура подала жалобу в Верховный суд РФ на решение о возврате дела пилота Сергея Белова, который совершил аварийную посадку самолета в поле в Новосибирской области, — передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах указано, что в Верховный суд поступило представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева на решение нижестоящей инстанции. Высшая судебная инстанция уже истребовала материалы дела для изучения.

В апреле Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность возврата дела об авиапроисшествии.

Позицию следствия по данному вопросу ранее обозначил первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Владимир Ануфриев. По его словам, если суд утвердит решение о возврате дела прокурору и его отправят на дорасследование, то оно не займет много времени.

В СК полагают, что расследование было проведено полно и качественно, а законных препятствий для разбирательства в суде нет. По мнению Ануфриева, длительные сроки следственных действий были связаны с необходимостью проверки того, было ли ошибочное решение командира судна лететь в Новосибирск обусловлено внутренними правилами авиакомпании.

Белов 4 февраля сообщил, что получил приглашение на работу в азиатской авиакомпании. Он добавил, что некоторые его бывшие коллеги дали ему «негативный отзыв».

Инцидент с аварийной посадкой самолета, следовавшего по маршруту Сочи — Омск, на борту которого находились 165 пассажиров, на пшеничное поле произошел утром 12 сентября 2023 года. Тогда же в распоряжении у «Известий» появилась запись, на которой пилоты, управлявшие авиасудном, вели переговоры, в ходе которых один из них сообщил о потере гидравлики.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Спустя почти год, 17 апреля 2024 года, пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова сообщила, что Белов уволился по собственному желанию после окончания расследования комиссией Росавиации и выхода окончательного отчета, — пишут «Известия».
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посадка
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