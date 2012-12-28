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сегодня, 13:30
В Брянской области в результате атаки БПЛА на автобус с детьми погибла женщина
В Брянской области произошла трагедия: беспилотник самолётного типа атаковал автобус. В салоне находились члены детской футбольной команды, прибывшие из Белоруссии и направлявшиеся на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая их женщина.
«ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду», — заявил он.
Шесть человек ранены, включая четверых детей. Всех госпитализировали, — передает РИА Новости.
Других пассажиров в ближайшее время вернут домой.
Прокурор Брянской области Владимир Мосин выехал на место атаки ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии, — рассказали в надзорном ведомстве региона.
Департамент физической культуры и спорта Брянской области выразил готовность оказать содействие детской футбольной команде из Белоруссии, чей автобус ранее атаковали ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, — передает ТАСС.
«Департамент физической культуры и спорта Брянской области выражает слова соболезнования пострадавшим в результате подлого удара ВСУ по гражданскому автобусу с детьми. Готовы оказать помощь и содействие в принятии команды и сопровождающих для обеспечения размещения и питания», — говорится в сообщении.
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