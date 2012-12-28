В Брянской области в результате атаки БПЛА на автобус с детьми погибла женщина

В Брянской области произошла трагедия: беспилотник самолётного типа атаковал автобус. В салоне находились члены детской футбольной команды, прибывшие из Белоруссии и направлявшиеся на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая их женщина.