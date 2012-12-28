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сегодня, 12:44

В Иркутской области приняли закон об усыплении агрессивных бездомных собак

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли законопроект, который регулирует обращение с безнадзорными животными и вводит механизм их усыпления в исключительных ситуациях.

В Иркутске заксобрание разрешило усыплять бездомных собак, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Законопроект об усыплении бродячих собак был инициирован Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области и принят 17 июня во втором чтении с поправками. Его поддержали 35 депутатов из 40. Документ вступит в силу с 1 сентября.

Закон вводит понятие «экстраординарной ситуации», дающей право на усыпление бродячих собак. Экстраординарная ситуация будет вводиться при нападении бездомного животного на человека и причинении ему вреда, при выявлении у животных опасных заболеваний, при наличии 10 и более бездомных животных из расчета на 1 кв. километр. Причем ловить будут даже стерилизованных и имеющих метки собак.

Отловленных зверей будут размещать в пунктах временного содержания животных без владельцев на 11 дней. Если за это время хозяин не отыщется, то по истечении этого срока собак будут усыплять.

Портал отмечает, что в апреле сотни жителей Иркутска провели митинг со сбором подписей против законопроекта.
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