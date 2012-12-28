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В России
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сегодня, 11:58
Счетная палата выявила нарушения в ведущих российских вузах
Счётная палата опубликовала заключение по итогам проверки исполнения бюджета МГУ имени М.В. Ломоносова за 2025 год.
«В отчетном году все четыре вуза показали высокий уровень исполнения расходов: МГУ- 99,9%, СПбГУ, РАНХиГС и РАЖВиЗ - 99,8%. По итогам проверки бюджетная отчетность проверенных объектов признана Счетной палатой достоверной. При этом были установлены отдельные нарушения и недостатки, допущенные при исполнении федерального бюджета», — отмечается в материалах.
В частности, в отношении МГУ основные замечания Счетной палаты связаны с выполнением университетом государственного задания. Как показала проверка, ежегодно у вуза образуются значительные остатки неиспользованной субсидии, выделяемой на эти цели, — передает ТАСС.
«В 2025 году объем таких остатков вырос более чем в два раза, составив на 1 января 2026 года 2,6 млрд рублей. В ходе проверки часть средств в размере 269 млн рублей возвращена в федеральный бюджет по причине отсутствия у вуза потребности в указанных средствах», — говорится в материалах.
В СПбГУ в числе наиболее проблемных вопросов Счетная палата отметила рост просроченной дебиторской задолженности по неотработанным авансам по объектам капитального строительства: за год ее объем увеличился на 49,88% и составил 1,2 млрд рублей. Кроме того, установлены факты нарушения СПбГУ законодательства Российской Федерации в сфере закупок, в том числе в части отсутствия в контракте требования по обеспечению исполнения контракта, заключенного с единственным поставщиком, а также отсутствия мер ответственности за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ, — говорится в отчете контрольного ведомства.
В отношении РАНХиГС Счетная палата отметила рост дебиторской задолженности по средствам федерального бюджета, которая составила на 1 января 2026 года 15,3 млрд рулей и увеличилась на 5,3 млрд рублей (53%) по сравнению с 1 января 2025 года.
В то же время в РАЖВиЗ, по мнению Счетной палаты, основные нарушения связаны с несоблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности, академия не предъявила подрядчикам требования об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по контрактам (от 55 до 197 дней) на общую сумму 2,3 млн рублей.
«Указанные нарушения были устранены вузом в ходе проверки. Кроме того, установлены нарушения законодательства при выполнении контракта на реконструкцию учебно-выставочного комплекса академии, которые могут повлечь причинение материального ущерба государству на сумму 162,7 млн руб. Так, проверка показала, что подрядчик использовал в полном объеме выплаченный ему аванс в рамках контракта, при этом не обеспечил исполнение своих обязательств. Как было установлено в ходе проверки, с сентября 2025 года строительная площадка брошена, работы подрядчиком не ведутся, оборудование не поставлено», — подчеркивается в материалах.
Уточняется, что по данному факту Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру.
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