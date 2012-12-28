В России
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4 минуты назад
Зарубежным авиакомпаниям в ряде городов РФ ввели лимит на заправку топлива
Как сообщало ведомство, из-за ситуации на рынке ГСМ перевозчики стали пополнять запасы топлива впрок для сокращения расходов на выполнение рейсов и на случай посадки на запасных аэродромах.
"Заправка (ТС-1, Jet A-1) воздушных судов иностранных авиакомпаний производится при условии согласования, <...> в объеме, не превышающем необходимого для полета", — говорится в рекомендациях.
Меры действуют в Минеральных Водах, Махачкале, Нижнем Новгороде и других населенных пунктах. При этом в Росавиации подчеркнули, что аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива. Ситуация с поставками энергоресурсов находится на постоянном контроле.
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