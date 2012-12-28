В России
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28 минут назад
В МВД рекомендуют скрыть геометки и закрыть профили в соцсетях
"Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты", - сказали в пресс-службе. Таким образом гражданам удастся сохранить персональные данные от взломов.
В министерстве отметили, что также следует использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах.
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