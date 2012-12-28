В России
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17 минут назад
В Геленджике открылся первый в мире винный город
На территории винного города, в том числе располагаются музей вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.
Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на открытии, появление музея - это знаковое событие не только для отрасли, но и для всей страны. "Наконец есть пространство, которое широко и интересно рассказывает людям о том, что российское виноделие имеет глубокие корни. Ведь многие до сих пор воспринимают его как что-то новое, хотя на самом деле за ним стоит большая традиция, сильные имена и целая культура. Россия всегда была винной державой и уверенно продолжает ей быть", - добавил он.
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