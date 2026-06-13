В России
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23 минуты назад
На химзаводе в Крыму произошла авария
По словам Телиженко, речь идет о предприятии «Титановые Инвестиции». Сам государственный деятель, заверил он, уже находится на месте происшествия.
Сейчас идет ликвидация аварии, в том числе на химзаводе работают лаборатории, которые мониторят концентрацию вредных веществ, добавил политик. В заключение он призвал местных жителей соблюдать спокойствие и следить за сообщениями только из официальных источников информации.
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