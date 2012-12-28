Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда
Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда
В России
34
36 минут назад
В Волгограде пронесли стометровое полотнище флага РФ
В областном параде "Краски традиций" приняли участие десятки студентов, волонтеров, военных, общественных деятелей, представители разных народов. Случайные прохожие, отдыхающие в парке, присоединились к акции.
Шествие завершилось у главной сцены парка исполнением гимна России.
0
0
0
0
0
Комментарии