Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда
Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда
В России
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40 минут назад
Молния ударила девушке в грудь в Подмосковье
В сообщении говорится, что после начала дождя отдыхавшая на пляже девушка спряталась под деревом, в которое и попала молния. Ее удар спровоцировал ожог III степени в области груди и аритмогенный шок.
Очевидцы вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшую в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.
МЧС России рекомендует тем, кто попал под грозу, отойти от берега водоема и не прятаться под высокими деревьями — в особенности соснами, дубами и тополями.
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