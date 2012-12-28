Московский международный колледж цифровых технологий г. Липецк ведет набор на 2026-2027 учебный год!
Низкий балл аттестата? Боишься не поступить? Не знаешь, какую профессию выбрать? TOP IT College в Липецке — твой старт в IT!
Результаты ОГЭ и ЕГЭ не решают твоё будущее. Твоя мотивация — вот что важно.
Забудь о страхе перед аттестатом
Многие выпускники 9 и 11 классов сталкиваются с одной и той же проблемой: низкие баллы аттестата, страх не пройти по конкурсу, неуверенность в выборе профессии. Кажется, что одна неудача на экзамене перечеркнёт все планы?
В TOP IT College проходного балла нет.
Мы принимаем всех, кто искренне хочет учиться и строить карьеру в IT. Не оценки в аттестате определяют твой потенциал, а желание развиваться и работать над собой. Наша приёмная комиссия оценивает мотивацию — насколько осознанно ты выбираешь профессию, готов ли погружаться в практику и расти как специалист.
Не знаешь, кем хочешь стать? Мы поможем определиться
Выбор профессии в 15-17 лет — это всегда стресс. Программирование, дизайн, кибербезопасность, маркетинг, работа с ИИ — как понять, что твоё?
TOP IT College предлагает:
• Бесплатное профориентационное тестирование — определим твои сильные стороны и интересы
• Курс Bootcamp* — погружение в IT-профессии, создание первых проектов, встречи с экспертами и экскурсии в IT-компании
• День открытых дверей 20 июня — приходи, посмотри на колледж изнутри, пообщайся с преподавателями и студентами, задай все вопросы
Ты попробуешь себя в разных направлениях и поймёшь, что тебе действительно интересно, до того, как начнёшь учиться.
Учись без оглядки на баллы — строй карьеру с первого курса
TOP IT College — это:
✅ Поступление без ЕГЭ и ОГЭ — только аттестат за 9 или 11 класс
✅ Практика с первого курса — реальные проекты, а не только теория
✅ Первые деньги уже на 1-2 курсе — многие студенты начинают работать на фрилансе или устраиваются на подработку
✅ Два диплома: государственный диплом о среднем профессиональном образовании + международный диплом Академии ТОП
✅ Поступление в вуз без ЕГЭ — выпускники колледжа продолжают обучение в IT-университете по ускоренной программе
✅ Отсрочка от армии на весь период обучения
✅ Господдержка: материнский капитал, образовательный кредит от Сбербанка под 3% (всего 162 рубля в месяц!)**
Преподаватели-практики, а не теоретики
Наши преподаватели — молодые специалисты, которые работают в IT прямо сейчас. Они разбирают с тобой реальные кейсы и задачи, с которыми сталкиваются каждый день. Это не скучные лекции из учебников — это живая практика.
Больше 150 партнёров для практики и трудоустройства
Мы сотрудничаем с ведущими IT-компаниями. Со второго курса ты проходишь практику, набираешься опыта и начинаешь зарабатывать.
**56% студентов трудоустраиваются ещё во время обучения.
94% выпускников находят работу к концу обучения.**
Ты не просто получишь диплом — ты выйдешь из колледжа с портфолио, опытом и первыми деньгами на счету.
Форматы обучения — выбирай удобный
• Очное обучение после 9 или 11 класса — ежедневные занятия по будням
• Параллельно со школой — 2 раза в неделю по вечерам для учеников 8-11 классов
• Дистанционное обучение — учись из любой точки России
Твоя карьера начинается здесь и сейчас
Не жди идеального аттестата. Не бойся ошибиться с выбором профессии. Не переживай, что «не потянешь» IT.
TOP IT College — это место, где:
• Тебя научат с нуля
• Поддержат на каждом этапе
• Помогут найти своё направление
• Дадут реальные навыки для старта карьеры
Приходи на День открытых дверей 20 июня!
Увидишь колледж изнутри, познакомишься с преподавателями, пройдёшь экскурсию, получишь ответы на все вопросы и сможешь пройти бесплатное профориентационное тестирование.
Адрес: г. Липецк, Площадь Победы, д. 6, корп. 2
Телефон приёмной комиссии:+7 (4742) 565 - 145, +7 (4742) 565 - 101,
Время работы: 08:00 — 17:00 (будни)
Записывайся прямо сейчас — мест ограниченное количество!
20.06.2026 День открытых дверей в TOP IT COLLEGE Липецк
Твоё будущее в IT начинается с одного решения. Сделай его сегодня.
* Буткэмп
**Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк»
Изучите все условия
на сайте https://www.sberbank.ru
Реклама. Филиал колледжа "Академия ТОП Липецк"