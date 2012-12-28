Московский международный колледж цифровых технологий г. Липецк ведет набор на 2026-2027 учебный год!

Низкий балл аттестата? Боишься не поступить? Не знаешь, какую профессию выбрать? TOP IT College в Липецке — твой старт в IT!

Результаты ОГЭ и ЕГЭ не решают твоё будущее. Твоя мотивация — вот что важно.

Забудь о страхе перед аттестатом

Многие выпускники 9 и 11 классов сталкиваются с одной и той же проблемой: низкие баллы аттестата, страх не пройти по конкурсу, неуверенность в выборе профессии. Кажется, что одна неудача на экзамене перечеркнёт все планы?

В TOP IT College проходного балла нет.

Мы принимаем всех, кто искренне хочет учиться и строить карьеру в IT. Не оценки в аттестате определяют твой потенциал, а желание развиваться и работать над собой. Наша приёмная комиссия оценивает мотивацию — насколько осознанно ты выбираешь профессию, готов ли погружаться в практику и расти как специалист.

Не знаешь, кем хочешь стать? Мы поможем определиться

Выбор профессии в 15-17 лет — это всегда стресс. Программирование, дизайн, кибербезопасность, маркетинг, работа с ИИ — как понять, что твоё?





TOP IT College предлагает:

• Бесплатное профориентационное тестирование — определим твои сильные стороны и интересы

• Курс Bootcamp* — погружение в IT-профессии, создание первых проектов, встречи с экспертами и экскурсии в IT-компании

• День открытых дверей 20 июня — приходи, посмотри на колледж изнутри, пообщайся с преподавателями и студентами, задай все вопросы

Ты попробуешь себя в разных направлениях и поймёшь, что тебе действительно интересно, до того, как начнёшь учиться.





Учись без оглядки на баллы — строй карьеру с первого курса

TOP IT College — это:

✅ Поступление без ЕГЭ и ОГЭ — только аттестат за 9 или 11 класс

✅ Практика с первого курса — реальные проекты, а не только теория

✅ Первые деньги уже на 1-2 курсе — многие студенты начинают работать на фрилансе или устраиваются на подработку

✅ Два диплома: государственный диплом о среднем профессиональном образовании + международный диплом Академии ТОП

✅ Поступление в вуз без ЕГЭ — выпускники колледжа продолжают обучение в IT-университете по ускоренной программе

✅ Отсрочка от армии на весь период обучения

✅ Господдержка: материнский капитал, образовательный кредит от Сбербанка под 3% (всего 162 рубля в месяц!)**





Преподаватели-практики, а не теоретики

Наши преподаватели — молодые специалисты, которые работают в IT прямо сейчас. Они разбирают с тобой реальные кейсы и задачи, с которыми сталкиваются каждый день. Это не скучные лекции из учебников — это живая практика.





Больше 150 партнёров для практики и трудоустройства

Мы сотрудничаем с ведущими IT-компаниями. Со второго курса ты проходишь практику, набираешься опыта и начинаешь зарабатывать.

**56% студентов трудоустраиваются ещё во время обучения.

94% выпускников находят работу к концу обучения.**

Ты не просто получишь диплом — ты выйдешь из колледжа с портфолио, опытом и первыми деньгами на счету.





Форматы обучения — выбирай удобный

• Очное обучение после 9 или 11 класса — ежедневные занятия по будням

• Параллельно со школой — 2 раза в неделю по вечерам для учеников 8-11 классов

• Дистанционное обучение — учись из любой точки России

Твоя карьера начинается здесь и сейчас

Не жди идеального аттестата. Не бойся ошибиться с выбором профессии. Не переживай, что «не потянешь» IT.





TOP IT College — это место, где:

• Тебя научат с нуля

• Поддержат на каждом этапе

• Помогут найти своё направление

• Дадут реальные навыки для старта карьеры





Приходи на День открытых дверей 20 июня!

Увидишь колледж изнутри, познакомишься с преподавателями, пройдёшь экскурсию, получишь ответы на все вопросы и сможешь пройти бесплатное профориентационное тестирование.

Адрес: г. Липецк, Площадь Победы, д. 6, корп. 2

Телефон приёмной комиссии:+7 (4742) 565 - 145, +7 (4742) 565 - 101,

Время работы: 08:00 — 17:00 (будни)





Записывайся прямо сейчас — мест ограниченное количество!

20.06.2026 День открытых дверей в TOP IT COLLEGE Липецк

Твоё будущее в IT начинается с одного решения. Сделай его сегодня.

* Буткэмп

**Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк»

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на сайте https://www.sberbank.ru

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