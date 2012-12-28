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В России
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58 минут назад
Туризм и общепит обогнали остальные сферы по росту зарплат
При этом абсолютным лидером оказался гостинично-ресторанный бизнес, там заработок взлетел почти на четверть. Однако он всё равно остается ниже среднего по стране — 73 тыс. рублей. Это почти в 1,5 раза меньше общероссийского показателя.
Опережающий рост доходов работников гостиничного и ресторанного бизнеса начался еще в феврале, сказано в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) (документ есть у «Известий»). Эксперты также указали на появление феномена «выравнивающего роста».
Увеличение зарплат в отраслях-лидерах и последующий выравнивающий рост у аутсайдеров становятся одним из факторов общего ползучего повышения оплаты труда в экономике, считают они.
Такая тенденция объясняется острым дефицитом кадров на фоне рекордно низкой безработицы, полагает управляющий партнер Main Division, член Совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин. Также гостиничный и ресторанный бизнес развивается вслед за ростом внутреннего туризма, отметил он.
При этом для компаний ситуация становится сложнее. Гостиничный и ресторанный бизнес работает с небольшой маржой и высокой конкуренцией. В результате снижаются инвестиционные возможности предприятий.
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