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В России
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32 минуты назад

В РФ разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга — глиомы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

"Междисциплинарный коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы к диагностике и лечению глиомы головного мозга. В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров", — заявили в ведомстве.

При внутривенном введении аптамеры притягивались к опухоли и четко локализовывались в ней, специфически ее подсвечивая. Ученые нашли несколько аптамеров, которые способны повысить чувствительность опухолевых клеток головного мозга к лучевой терапии и препятствуют миграции в здоровую ткань органа. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива.

"Еще одно направление в терапии злокачественных опухолей головного мозга, отрабатываемое учеными, — так называемое перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, содержащего несколько молекул", — заявила доктор биологических наук, профессор РАН Галина Павлова. Специалист подчеркнула, что молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки мозга.

Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям. Исследования проводил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и МГУ имени М. В. Ломоносова. Работа проходила в рамках гранта Минобрнауки.
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