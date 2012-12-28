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В России
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37 минут назад
Российская теннисистка стала победительницей Roland Garros
Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.
Андреева впервые завоевала трофей Большого шлема. Она стала четвертой россиянкой, которой удалось выиграть Roland Garros в одиночном разряде. До нее это сделали только Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.
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