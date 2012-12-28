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сегодня, 16:07
Из-за пожара в Ленобласти из охранной зоны эвакуировали более 600 человек
"На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 325 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.
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