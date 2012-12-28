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В России
2
5 минут назад

На нефтебазе на Кубани произошел пожар

После атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске Краснодарского края. Площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую группу района.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Ликвидацией возгорания занимаются 167 человек и 54 единицы техники.
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