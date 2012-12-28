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В России
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5 минут назад
На нефтебазе на Кубани произошел пожар
"По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Ликвидацией возгорания занимаются 167 человек и 54 единицы техники.
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