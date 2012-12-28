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В России
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18 минут назад
Руферы забрались на купол Троицкого собора в Петербурге
"В полицию Адмиралтейского района обратился главный инженер Троицкого собора с заявлением о том, что 30 мая в период с 02:00 по 05:00 двое неизвестных проникли на территорию храма и, взобравшись на купол, повредили храмовое имущество. Причиненный материальный ущерб составил 348 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России).
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