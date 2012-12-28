Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Спортплощадки на Зеленом острове стали платными
Общество
Полиция ищет изрисовавших ночью подъезд подростков
Происшествия
Житель Липецкой области вернулся из плена
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Петропарк: что там внутри?
Общество
Липецкая вечЁрка: 6-летний мальчик погиб в ДТП, опасный дом и липецкое наследие Шамана
Общество
Расчищенная от мусора на Осеннем проезде площадка снова превращена в незаконную свалку
Общество
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
Происшествия
Следователи передали в суд дело о смертельной аварии с участием такси под Липецком
Происшествия
Выходные в Липецке: международный фестиваль, разговоры о еде, ожидание феерии от «Металлурга»
Общество
Читать все
Липчанка вместо отношений занялась «криптой» и стала жертвой мошенников
Происшествия
Следователи передали в суд дело о смертельной аварии с участием такси под Липецком
Происшествия
Липецкие врачи отправились в Рязань изучать трансплантологию
Здоровье
Выходные в Липецке: международный фестиваль, разговоры о еде, ожидание феерии от «Металлурга»
Общество
Косуля металась по улице Юных Натуралистов
Общество
Желтый уровень воздушной опасности действовал в Липецкой области почти сутки
Происшествия
В Ельце автомобиль выскочил на тротуар и врезался в крыльцо, в Грязях машина впечаталась в тополь
Происшествия
В районе Карьера отключат холодную воду
Общество
По мнению Игоря Артамонова мэрия перегнула палку с тотальной оплатой занятий спортом на Зеленом острове
Общество
Ремонт на водоводе оставил без холодной воды несколько улиц Липецка
Общество
Читать все
В России
26
18 минут назад

Руферы забрались на купол Троицкого собора в Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает неизвестных, которые в ночное время взобрались на купол Троице-Измайловского собора в центре города, повредив имущество храма почти на 350 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Адмиралтейского района обратился главный инженер Троицкого собора с заявлением о том, что 30 мая в период с 02:00 по 05:00 двое неизвестных проникли на территорию храма и, взобравшись на купол, повредили храмовое имущество. Причиненный материальный ущерб составил 348 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России).
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить