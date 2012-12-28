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В России
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сегодня, 18:53
На российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха
«При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля «Звезда» до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК», — рассказали в госкорпорации.
Всего было обнаружено два места утечки воздуха. Одно из них оперативно заделали нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Второе, уточнила пресс-служба, расположено на конусной части ПрК. В настоящее время проводятся работы по подготовке к его герметизации.
Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне, добавили в «Роскосмосе».
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