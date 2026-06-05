«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
В России
7
10 минут назад
Louis Vuitton зарегистрировал в РФ новый товарный знак
«Французская корпорация LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) 4 июня зарегистрировала в Роспатенте товарный знак для производства женских, пляжных и багажных сумок. Исключительные права на товарный знак продлятся до октября 2034 года», — сообщили в сервисе.
Приостановка работы магазинов Louis Vuitton в России началась в марте 2022 года. Сначала бренд отказался от помещений в ГУМе и ЦУМе в Москве, а также в Сочи и Санкт-Петербурге. На данный момент в стране остался только один бутик модного дома в Москве.
0
0
0
0
0
Комментарии